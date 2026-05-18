明治安田J2・J3百年構想リーグも残すは1試合に明治安田J2・J3百年構想リーグは5月17日に第17節の12試合が各地で行われた。すでにWEST-Bの1位通過を決めているテゲバジャーロ宮崎が驚異の15勝目を挙げ、勝ち点を46に伸ばした。アウェーで大分トリニータに2-1で競り勝った宮崎。前半31分に眞鍋旭輝（ひかる）が先制点を奪い、後半20分に追いつかれるも、同33分に土信田悠生の勝ち越しゴールで隣県の“九州ダービー”を制した。