ウォルト・ディズニー・ジャパンはディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー５』の全国公開に先駆け、声優発表イベントを2026年5月18日(月)に中池袋公園で開催しました。このイベントでは、最新作から新たに登場するハイテクおもちゃ「スマーティー・パンツ」の日本版声優が発表されています。大の「トイ・ストーリー」ファンである佐野勇斗がサプライズで登場し、会場を沸かせました。 ウォルト・ディズニー・ジャパン映