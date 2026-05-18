おととい高岡市中心部で発生した火災では、室町時代から続く寺が焼け、本堂などが全焼したほか、消防によりますと、周辺の建物１０棟に延焼したとみられます。歴史ある寺の火災に、関係者の間では嘆きの声が広がっています。高岡市利屋町の日蓮宗「大法寺」でおととい起きた火災。鎮火から丸１日以上が経過しましたが、現場の寺の敷地内ではきょうも一部で放水する様子がみられました。警察と消防はきょうも午前中から実況見分を行