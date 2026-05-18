『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「パンチ君が暮らすサル山に“侵入”自称外国籍の男2人を緊急逮捕」についてお伝えします。◇◇◇17日、千葉県にある市川市動植物園。サル山の中には、黄色い頭にスーツ姿の着ぐるみの人物。この場所、実は、オランウータンのぬいぐるみを持ちながら動き回る姿で一躍有名になった、子ザルのパンチ君が暮らすサル山です。侵入した人物は、ぬいぐるみのようなものを置き、サル