相次ぐクマの目撃情報を受け、岐阜県高山市でクマへの発砲を可能とする「緊急銃猟」を行うハンターチームが発足しました。18日、飛騨猟友会に所属する42人のハンターが、高山市から「緊急銃猟実施隊」として初めて任命されました。任期は1年で、クマが出没し人命に危険が及ぶ事態が起きた際に、ハンターたちは市や警察と連携しクマの駆除にあたります。高山市農政部の部長：「まずは市民の安全でご