セブン‐イレブン・ジャパンは、レンジ調理で手軽に食べられる冷凍麺『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』を、5月19日より全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。【画像】背脂醤油スープとちぢれ麺が絡む『背脂醤油ラーメン（マシ盛）』『セブンプレミアム 横浜家系ラーメン』は、濃厚豚骨をベースにキレのある醤油スープを合わせた本格派の一杯。横浜家系ラーメンの特長でもあるトッピングのチャーシュー、ほうれん草