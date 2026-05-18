「白タク」行為を繰り返していたとして、73歳の女が逮捕されました。警察によりますと、岐阜県関市のパート・上野圭子容疑者(73)は、今年2月から関市内で複数回にわたり、自家用車で客を自宅まで送りタクシー営業をした疑いが持たれています。警察は去年12月に匿名での情報提供を受け捜査を始め、上野容疑者は1回当たり現金1000円から2000円を客から受け取っていたということです。調べに対して上野容疑者は容疑