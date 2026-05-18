関西エアポート神戸は、神戸空港第2ターミナル国際線制限エリアにラウンジ「Lounge KOBE」を5月21日オープンする。「神戸らしさ」をテーマに設計され、神戸タータン柄の壁面や海面をイメージしたカーペットなど、港町・神戸のシックな雰囲気を内装に取り入れている。食事では神戸・兵庫の食材や郷土料理を採用し、出発前の時間を神戸らしい体験として演出する。インテリア設計・施工はJ.フロントプライムスペースが手掛けた。座席