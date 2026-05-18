外務省は、コンゴ民主共和国とウガンダを対象に、感染症危険情報のレベル1（十分注意）を発出した。世界保健機関（WHO）が、両国でのエボラ出血熱の感染拡大を踏まえ、国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態（PHEIC）を宣言したことを受けたもの。コンゴ民主共和国のイトゥリ州では、確定症例8件、疑い症例246件、死亡疑い例80件が報告されている。ウガンダでも確定症例が報告されている。WHOでは、最初に採取された検体の陽性率