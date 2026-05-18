全日本空輸（ANA）は、国内線の旅客サービスシステムの移行に伴い、一部サービスを制限・変更する。移行期間は5月19日から6月9日までを予定しており、国内線の一部サービスで制限や空港間の差異が生じる。システム統合時期は空港によって異なり、福島・東京/成田・佐賀が5月20日、利尻・旭川・山口宇部・五島福江・沖縄/那覇・宮古・石垣が5月27日、オホーツク紋別・帯広・大館能代・庄内・東京/羽田・八丈島・能登・大阪/関西・岩