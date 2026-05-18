カマタマーレ讃岐は18日、DF井林章が明治安田J2・J3百年構想リーグのシーズン終了をもって現役を引退することを発表した。1990年9月5日生まれで現在35歳の井林は広島県出身。広島皆実高校を経て関西学院大学に進学し、2012年に東京ヴェルディに特別指定選手として登録された。2013年に正式に東京Vへ加入し、キャプテンを務めるなど主力DFとして活躍。2019年1月にはサンフレッチェ広島へ完全移籍。同クラブで2シーズン半に渡