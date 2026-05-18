なでしこジャパン（日本女子代表）の新指揮官に就任した狩野倫久氏（49）の監督就任会見が18日に行われた。会見に臨んだ狩野倫久新監督は開口一番、これまでの日本女子サッカーの歴史や歴代の指導者、選手たちが築いてきたものへ深い敬意を表した上で、「私たちが掲げる最大の目標は2027年ワールドカップ（W杯）、ブラジルW杯優勝です。すなわち世界一奪還です。そこにアグレッシブで躍動感のあるフットボールでチャレンジして