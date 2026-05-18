FIFAワールドカップ2026に臨む日本代表に選出されたMF佐野海舟（マインツ／ドイツ）が18日に帰国し、メディア対応を実施した。15日、日本代表の森保一監督が日本代表メンバー26名を発表。佐野の名前も呼ばれ、本職をボランチとする選手が4人と、少数精鋭の中で大きな期待がかかっている。日本代表には、これまで弟のMF佐野航大（NEC／オランダ）も選出されていたが、W配本大会のメンバーには含まれず。日本史上初となる兄弟