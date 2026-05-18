MF堂安律とDF小杉啓太が所属するフランクフルトは17日、アルベルト・リエラ監督の解任を発表した。今月1月にディノ・トップメラー前監督を解任したフランクフルトは、2028年までの契約でスペイン人指揮官を招へい。その新体制では4勝5分け5敗の戦績に終わり、今季はヨーロッパコンペティション出場圏外のブンデスリーガ8位フィニッシュとなっていた。その評価が難しい戦績に加え、現地報道ではリエラ監督と一部主力の間で確