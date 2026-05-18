［J１百年構想リーグEAST第17節］千葉 ０−２ 鹿島／５月17日／フクダ電子アリーナ鹿島が勝利すれば百年構想リーグEASTの１位が決まるゲーム。ホーム戦として負けるわけにいかない千葉は、２トップの一角に売り出し中の17歳MF姫野誠を起用し、守備時は４−４−２、攻撃時は４−２−３−１のような形を敷きながら鹿島に挑み、守備面では狙いを表現できたと言える。キャプテンの郄橋壱晟も「戦術的にはできていた」と振り