不動産業などを手がける会社が新潟市中心部の活性化を目指し、新たな宿泊施設をオープンさせます。 新潟市の廣瀬グループが手がける『TOVILLA STAY 新潟本町』。6つの客室はすべてメゾネットタイプで、プライベートサウナが設置されている部屋もあります。観光客のほか、企業の研修など団体での利用を見込んでいて、1棟貸しのプランもあります。 ■ヒロセホテルズ&リゾーツ 髙山将史