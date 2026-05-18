長引く物価高が鹿児島が誇る温泉文化にも影響です。公衆浴場の組合が入浴料の値上げに向けた話し合いを行い現在の上限460円から500円に改定するよう県に要望することが決まりました。18日午前、鹿児島市内のホテルに公衆浴場の経営者らが集まりました。県公衆浴場業生活衛生同業組合の総会が開かれ入浴料の値上げに向けた話し合いが行われました。（県公衆浴場業生活衛生同業組合・福丸 敬朗理事長）「中東関係、いろんな問題