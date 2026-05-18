人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）私利私欲だけで行動すると非難ごうごう。バランスを考えて。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）親しい人に突然裏切られる可能性がありそう……。警戒心を持とう。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）人の好