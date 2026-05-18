「坂のまち 長崎」の新たな移動手段を提案しようと、長崎市で電動キックボードの試乗会が行われました。 企画したのは、産学連携で脱炭素事業を推進する団体「長崎みらいワークショップ」です。 坂が多い長崎で、お年寄りの移動や観光客の周遊をアシストする新たな移動手段の実証実験として行われました。 （冷川小粹アナウンサー） 「結構、速い。とても気持ちいい。凹凸のある道もあったが