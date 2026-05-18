名古屋高速を無免許で運転してトラックに追突し、運転手にケガをさせたにも関わらずそのまま逃げたとして、イラン国籍の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのはイラン国籍の無職、サマル・アリ容疑者(41)です。アリ容疑者は去年10月、小牧市弥生町の名古屋高速上りで乗用車を無免許で運転中、トラックに追突して運転手の男性(33)に軽いケガをさせ、そのまま逃げた疑いが持たれています。アリ容疑者は事故を