警察や消防によりますと、18日午後３時すぎ、警察のヘリコプターが新宮市熊野川町の山林から煙が出ているのを見つけました。 消防は山林火災とみて、現場へ向かっているということです。 和歌山県などによりますと、県の防災ヘリは定期検査で運休中のため、奈良県の防災ヘリに応援を要請し、上空からの消火活動を行ったということです。