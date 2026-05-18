アメリカ中西部ウィスコンシン州で警察官が追っていたのは、前を走る1台の白い車。かなりスピードが出ているように見えますが、次の瞬間、曲がり切れなかったのか、煙を出しながら草むらに突っ込むと土手を爆走し、大ジャンプ。そのすぐ下には、土手の上の道を走る別の車が…。無関係の人を巻き込みかねない危険な走行です。地元のメディアによりますと、警察が検問を行っていたところ、ドライバーの男が制止を振り切って逃走。追