『映画大好きポンポさん』の平尾隆之監督による初のオリジナルアニメーションプロジェクト『WASTED CHEF』のティザービジュアルが解禁となった。【動画】『WASTED CHEF（仮）』がプログラム告知映像のサムネイルに本プロジェクトは、フランスで開催中の「第79回カンヌ国際映画祭」併設の映画見本市「マルシェ・ドゥ・フィルム」内アニメーション専門プログラム「アヌシー・アニメーションショーケース」に選出。現地時間17日に