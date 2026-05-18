巨人は18日、7月4日に山梨県富士吉田市の富士北嶺公園野球場で開催するファーム・リーグのハヤテ戦で、地元・山梨県出身の堀内恒夫氏（78）が始球式を行うと発表した。堀内氏は山梨県甲府市出身。甲府商から1965年ドラフト1位で入団し、通算203勝をマーク。04、05年には巨人監督を務めた。富士北嶺公園野球場は、センター後方に雄大な富士山を一望できることで知られる。巨人の2軍戦開催は31年ぶりだという。