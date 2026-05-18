全国植樹祭のため、即位後初めて愛媛県を訪問された天皇皇后両陛下。お二人そろってのご訪問は、27年ぶりです。訪問初日には、全国で唯一、高校の「水族館部」が運営する水族館へ。学生たちからカクレクマノミの研究について説明を受けた陛下は、「昔、カクレクマノミを水槽で飼っていたんです」と笑顔で話されたそうです。2日目の17日は植樹祭の式典に先立って、とべ動物園を訪問され、国内で初めて人工哺育に成功した、ホッキョ