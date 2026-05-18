日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長は18日、生涯スポーツの世界大会「ワールドマスターズゲームズ（WMG）2027関西」の自転車BMXレースに、選手としてエントリーしたことを明らかにした。「持ち前のチャレンジ精神がふつふつと沸いた。どうやって抑えようかというくらいアドレナリンが出ている」と語った。大会は来年5月に関西2府4県と福井、鳥取、徳島の各県で開かれ、陸上や水泳など35競技を実施。30歳以上の愛好者