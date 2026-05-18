日本スポーツ仲裁機構（JSAA）は18日、愛媛県軟式野球連盟が昨年6月、不適切な言動を繰り返したとして少年野球チームの監督とコーチに科した24カ月の活動停止処分を取り消すと発表した。十分な弁明の機会が与えられなかったなどとする2人の申し立てを受け、手続きに不備があったことを認めた。連盟側は2人が選手に対して威圧的に接し、物を投げつけたなどとして処分を決定した。JSAAの判断では、処分対象となった事実が特定さ