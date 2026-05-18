お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が16日放送のテレビ朝日「池上彰のニュースそうだったのか!!」（土曜後8・00）に出演し、消費税減税や給付付き税額控除について私見を語った。番組では、自民党総裁・高市早苗首相が衆院選で公約に掲げた消費税減税について取り上げた。MCのジャーナリスト・池上彰氏が“消費税0％はそもそも想定していない”としてレジのシステム改修に時間がかかるメーカー側の事情を説明