日本オリンピック委員会（JOC）の橋本聖子会長は18日の記者会見で、国が進める公立中学校の部活動の地域展開（地域移行）に協力していくことを明らかにした。トップ選手の学校訪問などを促す方針。「トップ選手強化だけでなく、底辺の拡大にも参画しなければいけない時代になった。力を注いでいきたい」と説明した。8月に広島市で行われる「原爆の日」の平和式典に、昨年に続いて参列する意向も表明した。アスリート委員長を務