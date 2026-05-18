お笑いコンビ、コロコロチキチキペッパーズのナダル（41）が、17日放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（日曜深夜2時20分）に出演。恋愛コンサルタント神風マリアさん（47）と口げんかを繰り広げた。番組企画の口げんか王決定戦で、口げんかの強い芸人が挑戦者と口げんかを行い、ネプチューンの名倉潤らが審査し勝者を決めた。神風さんは「女にとって男なんてATMってことに気づいてないのバカじゃな