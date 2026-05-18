相続をした際、亡くなった本人が預貯金や不動産だけでなく、借金、滞納といった負債も遺している場合があります。 負債の総額が分からないときは、相続放棄だけでなく、財産の範囲内で負債を相続する方法（限定承認）も選択肢のひとつです。今回は、負債の金額が分からないときの対処法や、限定承認の概要、また限定承認をしたときの相続税などについてご紹介します。 負債の金額が分からないときはどうすればよい