ボートレース徳山のＧIII「日刊スポーツ杯争奪徳山オールレディース」が１８日に開幕した。野田彩加（２３＝山口）は初日４Ｒでは４コースからブイ際を差して３着確保。３号艇の８Ｒはバック４番手も２Ｍで前を走る２艇が競り合って流れたところを冷静に差して２着でゴールした。「体感や乗り心地が上向いて機率１４％よりも動いてる。下がったりもしないし戦える感じはある」と舟足も好ムード。２日目６Ｒは大外枠でも岩崎