バチェロレッテシリーズといえば、すでに大きな人気を博している恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』の男女逆転版。独身女性が真実の愛を見つけるため、参加者の男性たちと旅をしていく中で、最後の一人を選ぶリアリティ番組だ。その旅は、華やかさの裏で、不安や葛藤とも隣り合わせの時間でもある。5月1日より配信中の『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4で、4代目バチェロレッテを務める平松里菜と共に旅をした男性参