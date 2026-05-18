【モデルプレス＝2026/05/18】佐野勇斗（M!LK）が、映画『トイ・ストーリー５』（7月3日全国劇場公開／配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）に登場する新キャラクター“スマーティー・パンツ”の日本版声優に決定。5月18日、東京・中池袋公園で行われた声優発表イベントにて、サプライズ解禁された。【写真】人気アイドルが声優務める「トイ・ストーリー」新キャラ◆佐野勇斗「トイ・ストーリー５」新キャラの日本版声優に決定