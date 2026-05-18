【モデルプレス＝2026/05/18】俳優の唐沢寿明が、17日放送のSixTONESの冠番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系／毎週日曜21時〜）に出演。SixTONESメンバーとのプライベートでの交流を明かした。【写真】60代俳優夫婦と温泉に行ったSTARTOアイドル◆唐沢寿明、夫婦で温泉に誘ったSixTONESメンバー番組冒頭、田中樹が「唐沢さんが、きょも（京本大我）と交流がある」と切り出すと、唐沢は「うちら夫婦で温泉に行った時に、お父さ