楽天・荘司康誠投手（２５）が１９日の日本ハム戦（エスコンフィールド）に先発する。１８日は仙台市内の本拠で調整。「前回もそんなに悪い感覚ではなかったので、特に変えることはなく、疲労感もだいぶ抜けた。今まで通り変わらずに調整してきました」と言葉に力を込めた。初の開幕投手を務めた今季は７試合に先発して４勝３敗、防御率２・９３。日本ハム戦で５勝目を挙げればリーグトップタイだ。５３奪三振は現在リーグ１位