前回のプランコンテストの様子（最終審査）提供：丸亀市市民交流活動センター 四国のにぎわい作りや郷土愛の醸成を目的に活動する「四国家サポーターズクラブ」が、「高校生プランコンテスト」を開催すると発表しました。 高校生にまちづくりへの参画を通じて丸亀のことをもっと知ってもらおうと、2025年度に引き続いて開催します。 今回は、「丸亀のミライの為にジブンタチができること」を応募テ