女優の橋本愛が１８日、都内で映画「祝山」（６月１２日公開、武田真悟監督）の完成披露上映会舞台あいさつに出席し、自身の変化について語った。加門七海氏による同名小説が原作。一度足を踏み入れると戻れない土地に入ってしまうホラー作家・鹿角南を演じる。作品の内容にちなみ、自身の変化について問われた橋本は「髪を切ったことでボーイッシュ、マスキュリンなテイストが自分の精神性にもフィットしていて、自分ってこ