◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１８日、栗東トレセン年明けに入厩した素質馬がスピード制覇を狙う。アンジュドジョワ（牝３歳、栗東・福永祐一厩舎、父キタサンブラック）は、２月の新馬、前走の君子蘭賞を勝負どころで一気に加速し、無傷２連勝。田中助手は「入ってきた当初から、フットワークや脚さばきにスピードがあるところを感じさせていた」と振り返る。小倉での新馬は