◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月１８日、栗東トレセン大舞台でも豪脚を繰り出す。ダートから芝に転向後、２連勝中のジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島良厩舎、父オルフェーヴル）は全休日の月曜、馬房で終始リラックスした様子を見せた。佐々木助手は「今のところは何もなく順調。忘れな草はさみしい体と相談しながらの調整でした。今回は使っていい感じの体になっています