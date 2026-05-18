巨人の戸郷翔征投手が１９日のヤクルト戦（いわき）で先発する。今季３度目の先発のマウンドに上がる右腕は１８日、ジャイアンツ球場でキャッチボールなどで調整を行った。チームは６連勝中。「チームも６連勝してきているので、いい流れになんとか乗っていきたいと思います」と意気込んだ。ヤクルトとは今季初登板となった５月４日に対戦し５回を投げ５失点。「前回ヤクルトに５失点したので、借りを返したい。ホームランとい