日本の国連加盟から今年で70年です。来日した国連のグテーレス事務総長は、日本について「多国間主義の新たな章における懸け橋になる」と期待感を示しました。国連グテーレス事務総長「国連は日本の寛容さや多国間主義への貢献から多大な恩恵を受けてきました」日本の国連加盟70周年を記念するシンポジウムで、グテーレス氏は日本について「自らの役割を巧みに活用し、経済的繁栄と平和を築き上げてきた」と指摘。「多国間主義の