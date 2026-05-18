俳優の橋本愛（30）が18日、都内で行われた映画『祝山』完成披露上映会舞台あいさつに登壇。髪を切って心境に変化があったことを明かした。【集合ショット】黒基調のシックな衣装で登場した橋本愛＆石川恋らイベントでは作品にちなみ、“何かをきっかけに変化したこと”をテーマに登壇者がトークを繰り広げた。橋本は「私は結構あって」と切り出し、髪を切ったことを語った。今年ショートヘアーにした橋本。髪を切り、ボーイ