5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーで俳優の佐野勇斗（28）が18日、東京・中池袋公園で行われたディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）声優発表イベントに登場。ハイテクおもちゃ“スマーティー・パンツ”の日本版声優を務めることがサプライズ発表された。アメリカ本社のオーディションを経ての大抜擢となる。【全身ショット】キャライメージ？爽やかなパンツ姿の佐野勇斗佐野は、ステージ上