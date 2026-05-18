トランプ関税の日米交渉を受けて、アメリカで生産し、日本に「逆輸入」した車の販売が始まっています。記者「私の身長よりもかなり大きなこの車、乗り込んでみると、とても広くて開放感があります」トヨタがきょう公開したのは、アメリカで生産され、「逆輸入」されたピックアップトラックの「タンドラ」とSUVの「ハイランダー」です。アメリカの貿易赤字削減のため、今年2月の輸入手続きの簡素化を受けて、今回の「逆輸入」が実現