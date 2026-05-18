【ワシントン共同】米経済誌フォーチュンは18日、トランプ米大統領がインタビューで、米連邦準備制度理事会（FRB）に早期の政策金利の引き下げを求めない考えを示唆したと報じた。米国内では、ホルムズ海峡の事実上の封鎖に伴う原油高でインフレが加速している。トランプ氏はインタビューで「（イランとの）戦争が終わるまで、数字を本当に評価することはできない」と話したという。