2024年の能登半島地震で被災した石川県輪島市の輪島港と、沖合約50キロに浮かぶ孤島・舳倉島を結ぶ定期船が18日、半年ぶりに運航した。昨年7月に再開したが、その後運休していた。輪島港の係留施設が復旧したため増便が可能となり、復旧復興の足掛かりとして期待が高まる。だが、島の港湾施設は壊れたままで、盛んだった海女漁の復活には時間がかかりそうだ。当面、島に行けるのは島民と復旧事業者らに限られる。約1時間半かけ