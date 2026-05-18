写真に納まるりそなホールディングスの南昌宏社長（中央）ら＝18日午後、東京都千代田区りそなホールディングス（HD）は18日、グループの口座を持つ顧客向け新サービス「りそなプラス」を9月下旬に始めると発表した。飲食店や語学学習など140万件以上で割引などの優待サービスが利用できる。顧客獲得につなげる狙い。新サービスは、第一ライフグループとJCBと協業して実施。2027年度には、JCBのポイントサービス「J―POINT」と