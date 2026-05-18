「コメサミット」の設立総会に参加した自治体の首長ら＝18日午後、東京都千代田区大阪府泉大津市など全国の15自治体が18日、持続可能なコメづくりや安定消費を目指す協議会「コメサミット」を立ち上げた。生産地と消費地の自治体が連携し、強靱なサプライチェーン（供給網）の構築を図る。コメを巡っては、生産地では高齢化による担い手不足が深刻化しており、消費面では「令和のコメ騒動」で価格が高騰し、コメ以外の主食への