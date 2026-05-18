元フジテレビのフリーアナウンサー笠井信輔（63）が18日にブログを更新。運転免許証が失効してしまったことを打ち明けた。笠井アナは「そういえば、運転免許更新の『お知らせ』が来ていたな誕生日から3か月ぐらいは、遅れても更新できるんじゃないかなぁと昨日『お知らせ』を開いてみたらなんですと！先週切れてる！」と書類の写真をアップした。続けて「運転免許証失効！！これはいけない免許証にも大きく書いてあった